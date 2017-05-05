Ибрагимов проиграл узбеку Холдарову в полуфинале чемпионата Азии-2017
Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Бекдаулет Ибрагимов в весе до 64 килограммов, пишет Sports.kz.
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Его соперником был представитель Узбекистана Икболжон Холдаров. Судьи отдали победу хозяину ринга — 4:1.
Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), в свою очередь Ерик Альжанов (81 кг) и Василий Левит (91 кг) пробились в финал.
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