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5 мая 2017, 16:40 | Бокс | Sports.kz

Звёзды лидируют на чемпионате Казахстана среди женщин

В Астане продолжается чемпионат страны по боксу среди женщин. Сегодня борьба шла за выход в четвертьфинал, сообщает пресс-служба КФБ.

В <span class=error>Астане</span> продолжается чемпионат страны по боксу среди женщин. Сегодня борьба шла за выход в четвертьфинал сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КФБ</span>. Увеличить
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В предварительных боях уверенно лидируют состоявшиеся звёзды сборной: олимпийка Жайна Шекербекова (51), которая представляет Южный Казахстана сегодня выиграла у Мансуры Дуйсехан из Западно-Казахстанской области, двукратной чемпионке мира алматинке Назым Кызайбай, которая также выступает в категории до 51 килограмма выпал поединок с Рано Шадыхановой из Жамбылской области. Рано, чувствуя превосходство соперницы, отказалась от борьбы во втором раунде.

Участница Олимпиады алматинка Дарига Шакимова (75) одержала победу со счётом 5:0 над Шнар Юлдашевой из Атырауской области, а чемпионка мира из Астаны Валентина Хальзова (69) — над актюбинкой Даной Салимгерей — этот поединок рефери остановил в первом раунде.

Напомним, что по итогам чемпионата будет сформирован новый состав национальной сборной команды. В преддверии Токио 2020 пристальное внимание тренерский штаб обратит на так называемые «олимпийские» весовые категории — до 51, 60 и 75 килограммов. Ожидается, что уже этим летом Международная ассоциация бокса и Международный олимпийский комитет рассмотрят вопрос о включении в программу Олимпийских игр ещё двух категорий — до 57 и 69 килограммов. Эти пять весов, вероятно, станут полем для самой жёсткой конкурентной борьбы между девушками, стремящимися попасть в национальную сборную и далее — на Олимпиаду.

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