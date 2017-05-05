Тайсон: Бокс Мейвезера с Макгрегором — полная фигня, пусть дерутся в UFC
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон хочет, чтобы Флойд
Мейвезер-младший и Конор Макгрегор дрались по правилам MMA, а не бокса.
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«Если Мейвезер будет боксировать с Макгрегором, получится полная фигня. Но если Флойд пойдёт в UFC, это будет интересно. Я хочу видеть, как боец MMA дерётся с боксёром, а не боксирует. В боксёрском ринге Мейвезер превосходит Макгрегора, и это будет нечестно. Макгрегор яркий парень, но я бы предпочёл видеть его в боях по правилам UFC», — приводит слова Тайсона Give Me Sport.
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