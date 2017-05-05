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https://sport.mail.ru/news/boxing/29655806/
5 мая 2017, 14:13 | Бокс | Sports.kz

Альжанов за раунд справился с туркменом в полуфинале чемпионата Азии-2017

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Абильхан Аманкул в весе до 75 килограммов, пишет Sports.kz.

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел <span class=error>казахстанец</span> Абильхан <span class=error>Аманкул</span> в весе до 75 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Его соперником был представитель Туркменистана Нурягды Нурядиев. Казахстанец был значительно сильнее и выиграл досрочно в первом раунде.

Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

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