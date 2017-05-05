Альжанов за раунд справился с туркменом в полуфинале чемпионата Азии-2017
Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Абильхан Аманкул в весе до 75 килограммов, пишет Sports.kz.
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Его соперником был представитель Туркменистана Нурягды Нурядиев. Казахстанец был значительно сильнее и выиграл досрочно в первом раунде.
Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).
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