Аманкул уступил узбеку Мадримову в полуфинале чемпионата Азии-2017
Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Абильхан Аманкул в весе до 75 килограммов, пишет Sports.kz.
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Его соперником был представитель Узбекистана Исраил Мадримов. Соперник казахстанца чаще попадал и выиграл — 5:0. Таким образом, Аманкул завоевал «бронзу» турнира и путевку на чемпионат мира.
Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг) и Кайрат Ералиев (56 кг).
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