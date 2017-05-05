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https://sport.mail.ru/news/boxing/29655546/
5 мая 2017, 14:04 | Бокс | Sports.kz

Аманкул уступил узбеку Мадримову в полуфинале чемпионата Азии-2017

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Абильхан Аманкул в весе до 75 килограммов, пишет Sports.kz.

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел <span class=error>казахстанец</span> Абильхан <span class=error>Аманкул</span> в весе до 75 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Его соперником был представитель Узбекистана Исраил Мадримов. Соперник казахстанца чаще попадал и выиграл — 5:0. Таким образом, Аманкул завоевал «бронзу» турнира и путевку на чемпионат мира.

Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевали Азамат Исакулов (52 кг) и Кайрат Ералиев (56 кг).

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