Ералиев не сумел пробиться в финал чемпионата Азии-2017
Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Кайрат Ералиев в весе до 56 килограммов, пишет Sports.kz.
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Его соперником был представитель Китая Чжан Цзявэй. Победу в этом противостоянии одержал китаец — 3:2.
Напомним, ранее «бронзу» турнира завоевал Азамат Исакулов (52 кг).
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