Южноуральский боксер «Чингисхан» сразится за титул чемпиона мира

Профессиональный боксер из Миасса (Челябинская область) Денис Шафиков 30 июня сразится за звание Чемпиона мира IBF в легком весе — противником южноуральца станет обладатель этого титула американец Роберт Истер-младший, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Денис Шафиков подошел к этому бою в качестве обязательного претендента. Право драться за чемпионский пояс южноуралец добыл 2 декабря 2016 года, когда раздельным решением судей одолел боксера из Ганы Ричарда Коммея.

Последние два месяца Денис Шафиков проходит подготовку к бою в калифорнийских горах — в зале легендарного тренера Абеля Санчеса. Вместе с «Чингисханом» живут и тренируются еще два представителя компании «Урал Бокс Промоушен» — чемпион мира IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и чемпион Северной Америки Константин Пономарев.

«Если честно, мне все равно — какую тактику выберет соперник. Результат боя будет зависеть только от меня самого, для победы мне предстоит выложиться на все 100%. То, что Истер на 15 сантиметров выше — для меня не проблема. Я уже много раз сражался с высокорослыми соперниками. Я хочу забрать его пояс, я слишком долго этого жду», — заявил Денис Шафиков.

Отметим, что встреча с Робертом Истером-младшим станет для Шафикова уже третьей попыткой завоевать пояс чемпиона мира IBF. В феврале 2014 года спортсмен из Миасса уступил мексиканцу Мигелю Васкесу, а в декабре 2015 года проиграл по судейским запискам кубинцу Рансесу Бартелеми.

Поединок состоится 30 июня на родине Роберта Истера — в Толидо (штат Огайо, США).