Определилась дата титульного боя Шариповой
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок за титул WBC International 6 июля в Магнитогорске. Об этом редактору портала AllFight.Ru сообщил представитель Федерации профессионального бокса России Сергей Созонов.
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«Мы приглашали Шарипову на прошлый вечер бокса, который состоялся 4 марта в Балашихе. Зрителям очень понравилось ее выступление. Поэтому мы связались с ее менеджером Сергеем Завилейским и пригласили Фирузу выступить на нашем вечере бокса 6 июля в Магнитогорске. Он сразу же дал согласие, так что мы включили Шарипову в
Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве на шоу от Shamo Boxing Promotions. Казахстанка признана самой красивой представительницей единоборств. В своем минувшем поединке 7 апреля в «Академии бокса» в Москве она одержала самую быструю победу в карьере, на 54-й секунде нокаутировав хозяйку ринга Викторию Котову.
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