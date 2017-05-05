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https://sport.mail.ru/news/boxing/29654300/
5 мая 2017, 13:03 | Бокс | Sports.kz

Определилась дата титульного боя Шариповой

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок за титул WBC International 6 июля в Магнитогорске. Об этом редактору портала AllFight.Ru сообщил представитель Федерации профессионального бокса России Сергей Созонов.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> проведет поединок за титул WBC International 6 июля в Магнитогорске. Об этом редактору портала AllFight.Ru сообщил представитель Федерации профессионального бокса России Сергей <span class=error>Созонов</span>. Увеличить
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«Мы приглашали Шарипову на прошлый вечер бокса, который состоялся 4 марта в Балашихе. Зрителям очень понравилось ее выступление. Поэтому мы связались с ее менеджером Сергеем Завилейским и пригласили Фирузу выступить на нашем вечере бокса 6 июля в Магнитогорске. Он сразу же дал согласие, так что мы включили Шарипову в файт-кард. Бой планируется за титул WBC International. Также на этом шоу пройдет еще три титульных поединка с участием российских боксеров. Никита Мирошниченко и победитель шоу “Бой в большом городе” Георгий Челохсаев разыграют титулы чемпиона мира по молодежи по версии WBO, а Роман Андреев поборется за пояс WBO International. О подробностях предстоящего вечера и других его участниках мы расскажем позже», — объявил Сергей Созонов.

Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве на шоу от Shamo Boxing Promotions. Казахстанка признана самой красивой представительницей единоборств. В своем минувшем поединке 7 апреля в «Академии бокса» в Москве она одержала самую быструю победу в карьере, на 54-й секунде нокаутировав хозяйку ринга Викторию Котову.

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