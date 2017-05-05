Определилась дата титульного боя Шариповой

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«Мы приглашали Шарипову на прошлый вечер бокса, который состоялся 4 марта в Балашихе. Зрителям очень понравилось ее выступление. Поэтому мы связались с ее менеджером Сергеем Завилейским и пригласили Фирузу выступить на нашем вечере бокса 6 июля в Магнитогорске. Он сразу же дал согласие, так что мы включили Шарипову в файт-кард. Бой планируется за титул WBC International. Также на этом шоу пройдет еще три титульных поединка с участием российских боксеров. Никита Мирошниченко и победитель шоу “Бой в большом городе” Георгий Челохсаев разыграют титулы чемпиона мира по молодежи по версии WBO, а Роман Андреев поборется за пояс WBO International. О подробностях предстоящего вечера и других его участниках мы расскажем позже», — объявил Сергей Созонов.

Напомним, следующий бой Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве на шоу от Shamo Boxing Promotions. Казахстанка признана самой красивой представительницей единоборств. В своем минувшем поединке 7 апреля в «Академии бокса» в Москве она одержала самую быструю победу в карьере, на 54-й секунде нокаутировав хозяйку ринга Викторию Котову.