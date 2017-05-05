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https://sport.mail.ru/news/boxing/29654068/
5 мая 2017, 12:24 | Бокс | Sports.kz

Исакулов проиграл узбеку и завоевал «бронзу» чемпионата Азии-2017

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел казахстанец Азамат Исакулов в весе до 52 килограммов, пишет Sports.kz.

Полуфинальный бой на чемпионате Азии-2017 по боксу в Ташкенте провел <span class=error>казахстанец</span> <span class=error>Азамат</span> <span class=error>Исакулов</span> в весе до 52 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Его соперником был представитель Узбекистана Жасурбек Латипов. Хозяин ринга одержал победу — 3:2. Таким образом, у Исакулова в активе «бронза» чемпионата Азии и путевка на чемпионат мира.

Позже свои полуфинальные бои на турнире проведут еще семь казахстанцев.

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