Исакулов проиграл узбеку и завоевал «бронзу» чемпионата Азии-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его соперником был представитель Узбекистана Жасурбек Латипов. Хозяин ринга одержал победу — 3:2. Таким образом, у Исакулова в активе «бронза» чемпионата Азии и путевка на чемпионат мира.



Позже свои полуфинальные бои на турнире проведут еще семь казахстанцев.