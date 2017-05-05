Шарипова: Олимпийское «золото» Токио-2020 будет моим

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Спортсменка планирует выиграть чемпионат Казахстана перед Олимпиадой в Токио, а после этого выиграть олимпийское «золото».

«С 4 по 8 мая в Астане проходит чемпионат Казахстана по боксу среди женщин. Я желаю всем участницам удачи и спортивного азарта. Пусть побеждают только сильнейшие! Поскольку новые правила АИБА позволяют профессиональным боксерам участвовать в Олимпиаде, я планирую выиграть чемпионат Казахстана перед летними Олимпийскими играми в Токио и представлять там свою страну в категории до 60 килограммов. Олимпийское “золото” Токио-2020 будет моим. Алга, Казахстан! Вместе к новым вершинам!» — написала Фируза Шарипова в своей официальной группе ВКонтакте.