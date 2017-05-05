«Кровь великих предков». Превью к поединку Альварес — Чавес-младший
Говорят, что когда бьются мексиканцы, языки пламени вырываются
из-под земли. Птицы перестают петь, и только слышно, как тяжелые удары попадают в соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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Говорят, земля содрогается в этот момент. Этого ждут от боксеров из Мексики Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара
Что на кону? В аннотации команд указывалось, будто поединок будет носить принципиальное мексиканское противостояние. Хотя, если разобраться, ни Чавес, ни Альварес дорогу друг другу не переходили и под ногами не путались. К тому же, боксеры выступают в разных весовых категориях. Для одного — карьера подходит к концу, для второго — продолжает набирать обороты. К тому же, никаких титулов на кону стоять также не будет. Разве что WBC изготовил специальный пояс к событию. Правда значимости события для мира бокса он все равно не добавил — бой больше напоминает «спор на интерес». А еще у Альвареса сейчас с WBC так себе отношения, почти конфликт. Так что «трофея» может и вовсе не быть.
Однако, сами мексиканцы, безусловно, смотрят на бой иным взглядом. Для них да, земляки готовят приличную «рубку». Оба участника — заметные фигуры в боксе. Чавес и вовсе с прекрасной родословной, который априори должен грациозно проявить себя чуть не в финальном аккорде своей спортивной карьеры. Альварес же обязан продемонстрировать состоятельность и мастерство. Наверняка для некоторых болельщиков Чавес — Альварес действительно выглядит, как борьба за «мексиканский трон». Спорная метафора, учитывая, что в Мексике сейчас есть и более крутые боксеры, способные во всей красе проявить «кровь великих предков».
Но как бы то ни было, смотреть ристалище обязательно. Да и «гринго» в поединке заинтересованы. Шутка ли, билеты на бой разошлись буквально влет. А значит 6 мая на арене
Есть одно «но». А будет ли это
Много рамок, слишком много условий. И это при том, что не все подробности хитрого контракта известны. Наверняка, несколько пунктов были бы интересны общественности. Но визуально Хулио Сезар выглядит довольно «забитым» и смиренным, лишь изредка бросая в адрес соперника «грозные» ямбы и хореи. Только вот сейчас уже все знают, что
Кстати, а еще несколько унизительно выглядят весовые условия — за каждый лишний фунт Чавес будет платить миллион. С одной стороны да, перестраховка команды «Канело», учитывая, что Хулио в этом плане ненадежен. С другой — условия диктует Альварес. Еще одно лишнее подтверждение того, что
Хочется, чтобы Чавес наплевал на договоренности, на возможный сценарий, на все. Даже на гонорар (вдруг, игра не по правилам будет стоить ему денег). Хочется, чтобы самолюбие и гордость взыграли в крови «мексиканоса». И, избавившись от груза ответственности, понесся вперед, выбрасывая в сторону Альвареса многочисленные и точные удары. «Канело» не сразу поймет предательство — он просто не будет готов к такому. Но его разозлить — быстрое дело. И вот когда он тоже включится, тогда и начнется то, что обещали промоутеры. Было бы жарко. Такая откровенность никого бы не оставила равнодушным.
Такой поворот событий возможен. Чавеса в последнее время преследовало много неудач и его имя заметно потускнело. Поэтому сейчас самое время реанимировать себя и карьеру, пустить искру ради финального пламени, которое может гореть несколько больших поединков.
Альварес и так на слуху. Он показывает отличные
Нужна настоящая драка. Иначе единственный интерес будет заключаться в том, что после боя может быть объявлено о поединке Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным. Ничего не скажешь, долгожданное событие. Некоторое время активно обсуждается эта битва.
Прежде ждали бой казахстанца с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом. GGG со своей стороны сделал шаг навстречу «Канело» — одержал победу. Теперь очередь за мексиканцем. Кстати, на этом моменте стоит предположить, что Сауль может и сдать бой, чтобы обойти снова встречу с Геннадием. А что? Такое уже практиковалось, репутация испорчена давно (после отказа от пояса WBC). А тут тем более можно сослаться на то, что Чавес большой и так далее. В любом случае, легенда гласит, что именно с победителем мексиканской драки будет биться казахстанский чемпион.
Напомним, поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в
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