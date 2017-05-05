"Кровь великих предков". Превью к поединку Альварес - Чавес-младший

Говорят, земля содрогается в этот момент. Этого ждут от боксеров из Мексики Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего. Тем более, что битва намечена на Синко де Майо — практически в День Независимости страны. Vesti.kz подготовили превью к предстоящему поединку.

Что на кону? В аннотации команд указывалось, будто поединок будет носить принципиальное мексиканское противостояние. Хотя, если разобраться, ни Чавес, ни Альварес дорогу друг другу не переходили и под ногами не путались. К тому же, боксеры выступают в разных весовых категориях. Для одного — карьера подходит к концу, для второго — продолжает набирать обороты. К тому же, никаких титулов на кону стоять также не будет. Разве что WBC изготовил специальный пояс к событию. Правда значимости события для мира бокса он все равно не добавил — бой больше напоминает «спор на интерес». А еще у Альвареса сейчас с WBC так себе отношения, почти конфликт. Так что «трофея» может и вовсе не быть.

Однако, сами мексиканцы, безусловно, смотрят на бой иным взглядом. Для них да, земляки готовят приличную «рубку». Оба участника — заметные фигуры в боксе. Чавес и вовсе с прекрасной родословной, который априори должен грациозно проявить себя чуть не в финальном аккорде своей спортивной карьеры. Альварес же обязан продемонстрировать состоятельность и мастерство. Наверняка для некоторых болельщиков Чавес — Альварес действительно выглядит, как борьба за «мексиканский трон». Спорная метафора, учитывая, что в Мексике сейчас есть и более крутые боксеры, способные во всей красе проявить «кровь великих предков».

Но как бы то ни было, смотреть ристалище обязательно. Да и «гринго» в поединке заинтересованы. Шутка ли, билеты на бой разошлись буквально влет. А значит 6 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе будет аншлаг. Логично предположить, что и PPV-продажи не будут низкими. Плюс мексиканцы, которых не будет в США, отметят «Синко де Майо» перед телевизором: сразу два местных телеканала произведут трансляцию поединка. А еще Британия, Австралия, Панама и ряд других стран Латинской Америки. С этим делом все в порядке — зрительский спрос есть.

Есть одно «но». А будет ли это по-настоящему «заруба» или же сценарий выучен обеими командами «на зубок»? Можно легко предположить, что именно «Канело» победит. Интригу составляет только характер победы — нокаутом или по решению судей. Если придерживаться данной теории, то вряд ли ОДЛХ легко пустил своего главного перспективного бойца на рискованное дело. Спокойствие «Канело» и сумма гонораров как бы намекают на «договорняк». Но только такой, чтобы Чавесу-младшему не было потом стыдно. Но то, что именно у него роль второго плана, слишком очевидно.

Много рамок, слишком много условий. И это при том, что не все подробности хитрого контракта известны. Наверняка, несколько пунктов были бы интересны общественности. Но визуально Хулио Сезар выглядит довольно «забитым» и смиренным, лишь изредка бросая в адрес соперника «грозные» ямбы и хореи. Только вот сейчас уже все знают, что trash-talk является методом продажи, не более. Мало тех, у кого слова сходятся с делом.

Кстати, а еще несколько унизительно выглядят весовые условия — за каждый лишний фунт Чавес будет платить миллион. С одной стороны да, перестраховка команды «Канело», учитывая, что Хулио в этом плане ненадежен. С другой — условия диктует Альварес. Еще одно лишнее подтверждение того, что Чавес-младший второстепенный герой, который должен помочь главному осуществить задачи. То есть, назвать бой суперпротивостоянием — язык не поворачивается.

Хочется, чтобы Чавес наплевал на договоренности, на возможный сценарий, на все. Даже на гонорар (вдруг, игра не по правилам будет стоить ему денег). Хочется, чтобы самолюбие и гордость взыграли в крови «мексиканоса». И, избавившись от груза ответственности, понесся вперед, выбрасывая в сторону Альвареса многочисленные и точные удары. «Канело» не сразу поймет предательство — он просто не будет готов к такому. Но его разозлить — быстрое дело. И вот когда он тоже включится, тогда и начнется то, что обещали промоутеры. Было бы жарко. Такая откровенность никого бы не оставила равнодушным.

Такой поворот событий возможен. Чавеса в последнее время преследовало много неудач и его имя заметно потускнело. Поэтому сейчас самое время реанимировать себя и карьеру, пустить искру ради финального пламени, которое может гореть несколько больших поединков.

Альварес и так на слуху. Он показывает отличные PPV-показатели, обеспечивает и себя и всю команду, имеет потенциал главной звезды в боксе (ныне статус вакантный). И уступать по собственному желанию он не будет.

Нужна настоящая драка. Иначе единственный интерес будет заключаться в том, что после боя может быть объявлено о поединке Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным. Ничего не скажешь, долгожданное событие. Некоторое время активно обсуждается эта битва.

Прежде ждали бой казахстанца с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом. GGG со своей стороны сделал шаг навстречу «Канело» — одержал победу. Теперь очередь за мексиканцем. Кстати, на этом моменте стоит предположить, что Сауль может и сдать бой, чтобы обойти снова встречу с Геннадием. А что? Такое уже практиковалось, репутация испорчена давно (после отказа от пояса WBC). А тут тем более можно сослаться на то, что Чавес большой и так далее. В любом случае, легенда гласит, что именно с победителем мексиканской драки будет биться казахстанский чемпион.