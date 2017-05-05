Где и когда смотреть полуфинальный бой Левита и других казахстанских боксеров на ЧА-2017

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За выход в финал соревнований будут биться сразу восемь представителей сборной Казахстана по боксу. Это Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Ерик Альжанов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Дневная сессия полуфинальных поединков запланирована на 15:00 по времени Астаны. В ней выступят сразу пять казахстанских боксеров.

До 52 килограммов:

15:00 — Жасур Латипов (Узбекистан) — Азамат Исакулов (Казахстан);.

15:15 — Даниэл Маамо (Филиппины) — Инку Ким (Корея).

До 56 килограммов:

15:30 — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) — Ен Хун Хан (Южная Корея);.

15:45 — Кайрат Ералиев (Казахстан) — Жиа Вей Чжан (Китай).

До 60 килограммов:

16:00 — Отгондалай Доржнямбуу (Монголия) — Шива Тапа (Индия);.

16:15 — Джу Шан (Китай) — Элнур Абдураимов (Узбекистан).

До 75 килограммов:

16:30 — Кришан Викаш (Индия) — Дон Хун Ли (Корея);.

16:45 — Абильхан Аманкул (Казахстан) — Исроил Мадримов (Узбекистан).

До 81 килограмма:

17:00 — Бектемир Меликузиев (Узбекистан) — Жиабин Хуан (Китай);.

17:15 — Нурягды Нурядиев (Туркмения) — Ерик Альжанов (Казахстан).

До 91 килограмма:

17:30 — Василий Левит (Казахстан) — Алаа Елдин Госсун (Сирия);.

17:45 — Сумит Сангван (Индия) — Жахор Курбонов (Таджикистан).

В вечерней сессии, которая стартует в 19:00, на ринг выйдут еще три боксера сборной Казахстана.

До 49 килограммов:

19:00 — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — Амит (Индия);.

19:15 — Ган-Эрден Ганкуя (Монголия) — Роген Ладон (Филиппины);.

До 64 килограммов:

19:30 — Чинзориг Баатарсух (Монголия) — Нурлан Кобашев (Кыргызстан);.

19:45 — Икболжон Холдаров (Узбекистан) — Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).

До 69 килограммов:

20:00 — Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Сажжад Каземзадехпоштери (Иран);.

20:15 — Тувшинбат Бямба (Монголия) — Абылайхан Жусупов (Казахстан).

Свыше 91 килограмма:

20:30 — Баходир Жалолов (Узбекистан) — Мохамад Мулайес (Сирия);.

20:45 — Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Хуссейн Яшайш (Иордания).

В прямом эфире все бои покажет телеканал KazSport.

Напомним, что в полуфиналах состоятся сразу три принципиальных боя между боксерами Казахстана и Узбекистана. В настоящий момент в данном противостоянии на ЧА-2017 ничья: Василий Левит победил Санжара Турсунова, а Ержан Жомарт уступил олимпийскому чемпиону Хасанбою Дусматову. Добавим, что у хозяев турнира в эту стадию вышли сразу девять боксеров против восьми у Казахстана.