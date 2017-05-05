Лемье объяснил, почему верит в успешный реванш с Головкиным
Канадский средневес Давид Лемье рассказал, почему с нетерпением ждет возможности провести
бой-реванш с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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«Я изучил, что требуется для победы над таким парнем, как он. GGG определенно великий боец, и я хочу встретиться с ним снова в ближайшем будущем, но уже с другим исходом. Головкин очень талантлив, и боксировал так, как я ожидал. Но с годами и месяцами я сделал корректировки. Мы сделали поправки для того, чтобы вернуться на чемпионский уровень. Я верю в свои способности и свою силу», — сказал Лемье в интервью Boxing News.
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