Лемье объяснил, почему верит в успешный реванш с Головкиным

«Я изучил, что требуется для победы над таким парнем, как он. GGG определенно великий боец, и я хочу встретиться с ним снова в ближайшем будущем, но уже с другим исходом. Головкин очень талантлив, и боксировал так, как я ожидал. Но с годами и месяцами я сделал корректировки. Мы сделали поправки для того, чтобы вернуться на чемпионский уровень. Я верю в свои способности и свою силу», — сказал Лемье в интервью Boxing News.