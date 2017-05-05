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5 мая 2017, 8:49 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина обвинил Канело в лицемерии

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, что думает о грядущем 6 мая поединке Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего, сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал что думает о грядущем 6 мая поединке <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса и Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Думаю, Канело поступает несколько лицемерно. Что касается Головкина, то мы всегда говорили о готовности подняться в 168 фунтов для правильного боя. Но Канело заявлял, что он не средневес и хотел, чтобы GGG дрался с ним в 155 фунтах. Теперь же он поднимается в 165. К сожалению для Чавеса, он оказался в ситуации, когда вынужден был соглашаться на этот поединок дабы поправить свою карьеру. В 165 фунтах Чавес будет слабее, а Канело — сильнее и быстрее. Так что, я думаю, Канело победит его решением судей. И это будет ошибкой Чавеса, так как он всю свою карьеру был в 170−174 фунтах, а теперь согласился на этот бой ради денег», — поделился Санчес с корреспондентом Fight Hub.

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