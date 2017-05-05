Тренер Головкина обвинил Канело в лицемерии

«Думаю, Канело поступает несколько лицемерно. Что касается Головкина, то мы всегда говорили о готовности подняться в 168 фунтов для правильного боя. Но Канело заявлял, что он не средневес и хотел, чтобы GGG дрался с ним в 155 фунтах. Теперь же он поднимается в 165. К сожалению для Чавеса, он оказался в ситуации, когда вынужден был соглашаться на этот поединок дабы поправить свою карьеру. В 165 фунтах Чавес будет слабее, а Канело — сильнее и быстрее. Так что, я думаю, Канело победит его решением судей. И это будет ошибкой Чавеса, так как он всю свою карьеру был в 170−174 фунтах, а теперь согласился на этот бой ради денег», — поделился Санчес с корреспондентом Fight Hub.