Промоутер Головкина не назвал имя Альвареса, говоря о планах на осень
Промоутер казахстанского средневеса Геннадия Головкина Том Леффлер подтвердил, что GGG не собирается посещать субботний поединок между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром
Чавесом-младшим, а также поделился дальнейшими планами боксера, сообщает Sports.kz.
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«Геннадий не планирует приезжать [на бой Канело — Чавес-младший]. На данный момент мы нацелены провести следующий поединок осенью, скорее всего в сентябре», — сказал Леффлер корреспонденту Ring TV, при этом не называя конкретных имен.
Также промоутер ответил на вопрос, станет ли GGG драться против
«Мы будем стараться сделать наиболее значимый бой из возможных, в зависимости от того, кто будет доступен и согласен выйти на ринг с Головкиным».
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