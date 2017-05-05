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5 мая 2017, 8:46 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина не назвал имя Альвареса, говоря о планах на осень

Промоутер казахстанского средневеса Геннадия Головкина Том Леффлер подтвердил, что GGG не собирается посещать субботний поединок между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а также поделился дальнейшими планами боксера, сообщает Sports.kz.

Промоутер казахстанского <span class=error>средневеса</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> Том <span class=error>Леффлер</span> подтвердил что GGG не собирается посещать субботний поединок между <span class=error>Саулем</span> Альваресом и Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> а также поделился дальнейшими планами боксера сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Геннадий не планирует приезжать [на бой Канело — Чавес-младший]. На данный момент мы нацелены провести следующий поединок осенью, скорее всего в сентябре», — сказал Леффлер корреспонденту Ring TV, при этом не называя конкретных имен.

Также промоутер ответил на вопрос, станет ли GGG драться против Чавеса-младшего, если сын легендарного боксера совершит апсет в эту субботу.

«Мы будем стараться сделать наиболее значимый бой из возможных, в зависимости от того, кто будет доступен и согласен выйти на ринг с Головкиным».

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