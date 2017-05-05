Промоутер Головкина не назвал имя Альвареса, говоря о планах на осень

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«Геннадий не планирует приезжать [на бой Канело — Чавес-младший]. На данный момент мы нацелены провести следующий поединок осенью, скорее всего в сентябре», — сказал Леффлер корреспонденту Ring TV, при этом не называя конкретных имен.

Также промоутер ответил на вопрос, станет ли GGG драться против Чавеса-младшего, если сын легендарного боксера совершит апсет в эту субботу.

«Мы будем стараться сделать наиболее значимый бой из возможных, в зависимости от того, кто будет доступен и согласен выйти на ринг с Головкиным».