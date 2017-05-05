Сауль Альварес: Бой с Головкиным меня пока не касается
Мексиканский боксер Сауль Альварес призвал любителей бокса и журналистов не говорить о его поединке с Геннадием Головкиным раньше времени, сообщает Sports.kz.
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«Я знаю, ребята, что вы хотите другого боя, но сначала давайте сосредоточимся на этом [c Чавесом-младшим]. Невозможно не говорить о GGG, но меня это не касается. Я сфокусирован лишь на Чавесе. Если я проиграю, боя с Головкиным не будет. Так что дайте мне сначала разобраться с Чавесом», — цитирует Альвареса Reviewjournal.com.
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