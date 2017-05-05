Сауль Альварес: Бой с Головкиным меня пока не касается

«Я знаю, ребята, что вы хотите другого боя, но сначала давайте сосредоточимся на этом [c Чавесом-младшим]. Невозможно не говорить о GGG, но меня это не касается. Я сфокусирован лишь на Чавесе. Если я проиграю, боя с Головкиным не будет. Так что дайте мне сначала разобраться с Чавесом», — цитирует Альвареса Reviewjournal.com.