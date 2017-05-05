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https://sport.mail.ru/news/boxing/29650045/
5 мая 2017, 8:41 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Бой с Головкиным меня пока не касается

Мексиканский боксер Сауль Альварес призвал любителей бокса и журналистов не говорить о его поединке с Геннадием Головкиным раньше времени, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес призвал любителей бокса и журналистов не говорить о его поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> раньше времени сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я знаю, ребята, что вы хотите другого боя, но сначала давайте сосредоточимся на этом [c Чавесом-младшим]. Невозможно не говорить о GGG, но меня это не касается. Я сфокусирован лишь на Чавесе. Если я проиграю, боя с Головкиным не будет. Так что дайте мне сначала разобраться с Чавесом», — цитирует Альвареса Reviewjournal.com.

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