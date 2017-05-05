Гомес: Если все пройдет хорошо, договоримся о бое с Головкиным на сентябрь

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«Президент Golden Boy Эрик Гомес завершил пресс-конференцию перед боем «Канело» — Чавес, сказав: «Если все пройдет хорошо, договоримся о бое с Головкиным на сентябрь», — написал журналист ESPN Дэн Рафаэль.

Напомним, ранее появилась информация, что в сентябре Альварес может провести бой не с Головкиным, а с Давидом Лемье.