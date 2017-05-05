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https://sport.mail.ru/news/boxing/29649960/
5 мая 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Гомес: Если все пройдет хорошо, договоримся о бое с Головкиным на сентябрь

Глава Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), Эрик Гомес выразил отметил, что бой мексиканского боксера с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) в сентябре все еще реален, сообщают Vesti.kz.

Сообщалось что вместо GGG Альварес может встретиться с Лемье. Увеличить
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«Президент Golden Boy Эрик Гомес завершил пресс-конференцию перед боем «Канело» — Чавес, сказав: «Если все пройдет хорошо, договоримся о бое с Головкиным на сентябрь», — написал журналист ESPN Дэн Рафаэль.

Напомним, ранее появилась информация, что в сентябре Альварес может провести бой не с Головкиным, а с Давидом Лемье.

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