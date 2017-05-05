Гомес: Если все пройдет хорошо, договоримся о бое с Головкиным на сентябрь
Глава Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), Эрик Гомес выразил отметил, что бой мексиканского боксера с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) в сентябре все еще реален, сообщают Vesti.kz.
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«Президент Golden Boy Эрик Гомес завершил
Напомним, ранее появилась информация, что в сентябре Альварес может провести бой не с Головкиным, а с Давидом Лемье.
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