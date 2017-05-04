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https://sport.mail.ru/news/boxing/29647056/
4 мая 2017, 18:58 | Бокс | Чемпионат.com

Тайсон: Джошуа — лучший, такого с Кличко ещё никто не делал

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

Бывший абсолютный чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> прокомментировал победу чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям IBF/IBO/WBA Super <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> над Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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© AP 2017

«Бой между Джошуа и Кличко был великолепен. Я ожидал, что победит украинец, поскольку считал Энтони выскочкой из Англии. Но нельзя не признать, что Джошуа отлично смотрелся. Кличко сейчас 41 год, и никто прежде с ним такого не делал. Энтони показал страсть. Он пропустил сильный удар и упал, но поднялся, продемонстрировав несгибаемость. Джошуа не из тех, кто сдаётся. И мне нравится, что он не боится идти вперёд. В этом и заключается бокс, хотя у большинства боксёров нет этой жажды.

Сейчас каждый с радостью вышел бы на ринг с Джошуа, поскольку это настоящая величина в боксе и гарантия хорошего гонорара. После его боя с Кличко уже никому не хочется смотреть на Уайлдера и других ребят. Никто не потратит на них деньги, всем нужны лучшие, а лучший — это Джошуа. Я бы предпочёл, чтобы Джошуа бился не с Уайлдером, а с Майком Пересом. На этот бой было бы интересно посмотреть, — сказал Тайсон в интервью ESPN.
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