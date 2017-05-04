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https://sport.mail.ru/news/boxing/29646694/
4 мая 2017, 18:52 | Бокс | Sports.kz

Лемье заявил, что у него есть «незаконченное дело» с Головкиным

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Давид Лемье (37−3, 33 КО) хочет реванша с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.

«Давид Лемье говорит, что у него есть “незаконченное дело” с GGG, и ждет, что однажды вновь подерется с ним», — цитирует канадца журналист UCNLive.com Стив Ким.

Ранее Лемье заявил, что знает о слабых сторонах Головкина, и теперь точно сможет его побить.

Напомним, Головкин и Лемье встречались на ринге в октябре 2015 года — тогда Геннадий одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

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