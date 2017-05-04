Лемье заявил, что у него есть «незаконченное дело» с Головкиным

«Давид Лемье говорит, что у него есть “незаконченное дело” с GGG, и ждет, что однажды вновь подерется с ним», — цитирует канадца журналист UCNLive.com Стив Ким.



Ранее Лемье заявил, что знает о слабых сторонах Головкина, и теперь точно сможет его побить.



Напомним, Головкин и Лемье встречались на ринге в октябре 2015 года — тогда Геннадий одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.