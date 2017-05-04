Лемье заявил, что у него есть «незаконченное дело» с Головкиным
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Давид Лемье (37−3, 33 КО) хочет реванша с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.
«Давид Лемье говорит, что у него есть “незаконченное дело” с GGG, и ждет, что однажды вновь подерется с ним», — цитирует канадца журналист UCNLive.com Стив Ким.
Ранее Лемье заявил, что знает о слабых сторонах Головкина, и теперь точно сможет его побить.
Напомним, Головкин и Лемье встречались на ринге в октябре 2015 года — тогда Геннадий одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.
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