Усик обошел Гассиева в рейтинге боксеров по версии The Ring

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Представителю Украины удалось обойти россиянина Мурата Гассиева. 23-летний уроженец Владикавказа занимает вторую строчку в списке лучших боксеров.

На счету 30-летнего Усика 12 побед в 12 боях на профессиональном ринге (10 — нокаутом). На данный момент он является обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации. Гассиев провел 25 боев, одержал 24 победы (17 — нокаутом), еще один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации.

The Ring — ежемесячный журнал, публикующийся с 1922 года. Является одним из самых авторитетных СМИ в мировом боксе. Издание разыгрывает титулы чемпиона мира по собственной версии, а также составляет рейтинги лучших боксеров.