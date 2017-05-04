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https://sport.mail.ru/news/boxing/29640781/
4 мая 2017, 12:05 | Бокс | УНИАН

Джошуа готов отказатьcя от обязательной защиты титула IBF ради реванша с Кличко

Реванш с Владимиром Кличко является гораздо более прибыльным с финансовой точки зрения, считают в команде Джошуа.

Реванш с Владимиром <span class=error>Кличко</span> является гораздо более прибыльным с финансовой точки зрения считают в команде <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Чемпион мира по боксу по версиям IBO, IBF, и WBA британец Энтони Джошуа готов отказаться от обязательной защиты титула IBF ради реванша с Владимиром Кличко, который является гораздо более прибыльным с финансовой точки зрения. Об этом пишет The Sun.

Обязательным претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев. Однако Джошуа готов пренебречь боем с Пулевым ради повторной встречи с Кличко.

«Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно. Мы не хотим терять пояс, но если будем вынуждены его обязательно защищать, то проблем с этим не будет.

Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности, — сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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