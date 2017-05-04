Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая

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Евгений Градович (Россия) — Уго Беррио (Колумбия)

Место: Екатеринбург, Россия

Дата: 5 мая

Статус: Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг).

Послужной список Градовича: 22−2−1, 9 KO

Послужной список Беррио: 23−6−1, 14 KO

Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 94-е соответственно.

Интрига: Евгений Градович уже давно списан с серьезных счетом. Мало кто воспринимает его, как боксера, который может вернуть себе титул чемпиона мира. У него были поражения от Ли Селби и Оскара Вальдеса, а также две неубедительные победы над заштатными Хесусом Галисией и Эйсебио Осехо. В обоих случая, соперники вполне наработали на победу, а Уго Беррио — боксер схожего уровня. Колумбийцу стоит сделать ставку на нокаут, ибо сомнительно, что судьи отдадут победу не главной звезде вечера бокса в Екатеринбурге.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.

Прогноз: Победа Беррио или спорная победа Градовича.

Сауль Альварес (Мексика) — Хулио Сесар Чавес (Мексика)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 6 мая

Статус: Бой в промежуточном весе (74,6 кг).

Послужной список Альвареса: 48−1−1, 34 KO

Послужной список Чавеса: 50−2−1, 32 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е во втором полусреднем и 13-е во втором среднем соответственно.

Интрига: Трудно описать весовую категорию этих боксеров. В оговоренный лимит веса, они, конечно, уложатся, но бой все равно пройдет в где-то в «гиперполутяжелом» весе. То есть, оба боксера будут весить под 85 кг. В плане титулов, поединок ничего не решает, зато ажиотаж к нему огромный. Бой называют «мексиканской гражданской войной». Впервые в карьере Альварес не будет иметь преимущества в габаритах. Простоватая манера бокса Чавеса едва ли позволит рассчитывать ему на победу, как и отсутствие взрывной скоростной работы. Для Альвареса же этот бой можно рассматривать, как подготовку ко встречи с Геннадием Головкиным.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10.

Прогноз: Победа Альвареса судейским решением.

Кшиштоф Влодарчик (Польша) — Ноэль Гевор (Германия)

Кшиштоф Влодарчик AP 2017

Место: Познань, Польша

Дата: 13 мая

Статус: рейтинговый бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Послужной список Влодарчика: 52−3−1, 37 KO

Послужной список Гевора: 22−0, 10 KO

Место в рейтинге Boxrec: 14-е и 27-е соответственно.

Интрига: Даже странно, что после поражения от Григория Дрозда в 2014 году, Влодарчик не провел ни одного титульного боя. Поляк такого отношения не заслужил. И поединок с уроженцем Еревана Ноэлем Гевором — хороший трамплин для титульного поединка по версии IBF. В рейтинге этой организации оба боксера занимают ведущие позиции. Не приходится сомневаться, что бой пройдет всю дистанцию, и что Влодарчик традиционно прибавит во второй его половине. Опыта у Гевора мало, удара нет, а еще и бой пройдет в Польше. И учитывая, как быстро «ломались» после первых проблем, его небитые соотечественники, шансы немца чисто теоретические.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Прогноз: Победа Влодарчика решением судей.

Теренс Кроуфорд (США) — Феликс Диас (Доминиканская Республика)

Место: Омаха, США

Дата: 20 мая

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг).

Послужной список Кроуфорда: 30−0, 21 KO

Послужной список Диаса: 19−1, 9 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 17-е соответственно.

Интрига: Черт знает, почему команда Кроуфорда согласилась на бой с олимпийским чемпионом из Доминиканской республики, который проваливает профессиональную карьеру. Диас проиграл Ламонту Питерсону и с трудом одержал победы над Адрианом Гранадосом и Сэмми Васкесом — далеко не выдающаяся соперниками. Кроуфорд — один из трех лучших боксеров мира вне зависимости от веса. Он настолько совершенен, что отдельные бои проводит в разных стойках. В качестве правши он разобрался с Виктором Постолом, а в стойке левши победил Джона Молину. На стороне американца и явное преимущество в габаритах. Так, что для победы доминиканца во время боя на голову Кроуфорда должен упасть метеорит.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Прогноз: Победа Кроуфорда судейским решением.

Жервонта Дэвис (США) — Лиам Уолш (Великобритания)

Место: Лондон, Англия

Дата: 20 мая

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг).

Послужной список Дэвиса: 17−0, 16 KO

Послужной список: 20−0, 14 KO

Место в рейтинге Boxrec: 10-е и 18-е соответственно.

Интрига: Нетипичный поступок совершил «новый Мэйвезер» американец Жервонта Дэвис. Только в прошлом бою он стал чемпионом мира. Обычно в таких случаях чемпионам дают соперником послабее, чтобы они утвердились в своем статусе, но Дэвис выбрал небитого британца Лиама Уолша, который в конце прошлого года не отдал ни одного раунда россиянину Андрею Климову. Конечно, Дэвис — фаворит, но этот поединок претендует на статус самого интригующего в мае.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.

Прогноз: Победа Дэвиса судейским решением.

Келл Брук (Великобритания) — Эррол Спенс (США)

Место: Шеффилд, Англия

Дата: 27 апреля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Послужной список Брука: 36−1, 25 KO

Послужной список Спенса: 21−0, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 6-е и 8-е соответственно.

Интрига: Многообещающий американский проспект Эррол Спенс проведет первый титульный бой. И его соперником станет один из умнейших боксеров полусреднего веса Келл Брук. За британца тактическая выучка, умение терпеть и быстро перемещаться по рингу. Спенс — это молодость и агрессия. Он уже встречался с боксером похожим на Брука — Крисом Алгиери. Бой прошел при подавляющем преимуществе Спенса и завершился нокаутом в пятом раунде.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10

Прогноз: победа Спенса нокаутом.

Федор Чудинов (Россия) — Джордж Гроувз (Великобритания)

Федор Чудинов РИА "Новости"

Место: Шеффилд, Великобритания

Дата: 27 мая

Статус: Бой за вакантный титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Послужной список: 14−1, 10 KO

Послужной список: 25−3, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: нет и 2-е соответственно.

Интрига: Более года не выходил на ринг Федор Чудинов, команда которого во всех инстанциях судилась с Феликсом Штурмом. В какой форме находится россиянин и готов ли он сразу к чемпионскому бою? На эти вопросы не будет ответов до 27 мая. Джордж Гроувз же сейчас находится на пике карьеры. Он спорным решением проиграл Баду Джеку, а затем одержал четыре победы подряд. В том числе над Мартином Мюрреем и Эдуардом Гуткнехтом. Последний после боя с британцем до сих пор находится в коме.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.

Прогноз: не поддается прогнозу.

Роберт Хелениус (Финляндия) — Дерек Чисора (Великобритания)

Дерек Чисора AP 2017

Место: Хельсинки, Финляндия

Дата: 27 мая

Статус: Бой за вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).

Послужной список: 24−1, 15 KO

Послужной список: 26−7, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 21-е и 18-е соответственно.

Интрига: Роберт Хелениус еще много лет назад входил во всевозможные топы тяжелого веса. И венцом его карьеры по-прежнему остается победа над Дереком Чисорой в 2011 году. С того момента он лечился и встречался с такими соперниками, с которыми можно было только деградировать. Это вылилось в поражение от Йоана Дюопа, последнего соперника Александра Поветкина. Прозвище финна «Нордический кошмар» уже не вселяет ужас в соперником, а просто говорит о качестве бокса. Сам Чисора недалеко ушел. После поражения от финна он проиграл всем серьезным соперникам, с которыми ему пришлось встретиться. Но то были хотя бы серьезные соперники.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Прогноз: Ничья.