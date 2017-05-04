Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая
«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.
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Евгений Градович (Россия) — Уго Беррио (Колумбия)
Место: Екатеринбург, Россия
Дата: 5 мая
Статус: Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг).
Послужной список Градовича: 22−2−1, 9 KO
Послужной список Беррио: 23−6−1, 14 KO
Место в рейтинге Boxrec: 17-е и 94-е соответственно.
Интрига: Евгений Градович уже давно списан с серьезных счетом. Мало кто воспринимает его, как боксера, который может вернуть себе титул чемпиона мира. У него были поражения от Ли Селби и Оскара Вальдеса, а также две неубедительные победы над заштатными Хесусом Галисией и Эйсебио Осехо. В обоих случая, соперники вполне наработали на победу, а Уго Беррио — боксер схожего уровня. Колумбийцу стоит сделать ставку на нокаут, ибо сомнительно, что судьи отдадут победу не главной звезде вечера бокса в Екатеринбурге.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.
Прогноз: Победа Беррио или спорная победа Градовича.
Сауль Альварес (Мексика) — Хулио Сесар Чавес (Мексика)
Место:
Дата: 6 мая
Статус: Бой в промежуточном весе (74,6 кг).
Послужной список Альвареса: 48−1−1, 34 KO
Послужной список Чавеса: 50−2−1, 32 KO
Место в рейтинге Boxrec: 1-е во втором полусреднем и 13-е во втором среднем соответственно.
Интрига: Трудно описать весовую категорию этих боксеров. В оговоренный лимит веса, они, конечно, уложатся, но бой все равно пройдет в
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10.
Прогноз: Победа Альвареса судейским решением.
Кшиштоф Влодарчик (Польша) — Ноэль Гевор (Германия)
Место: Познань, Польша
Дата: 13 мая
Статус: рейтинговый бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Послужной список Влодарчика: 52−3−1, 37 KO
Послужной список Гевора: 22−0, 10 KO
Место в рейтинге Boxrec: 14-е и 27-е соответственно.
Интрига: Даже странно, что после поражения от Григория Дрозда в 2014 году, Влодарчик не провел ни одного титульного боя. Поляк такого отношения не заслужил. И поединок с уроженцем Еревана Ноэлем Гевором — хороший трамплин для титульного поединка по версии IBF. В рейтинге этой организации оба боксера занимают ведущие позиции. Не приходится сомневаться, что бой пройдет всю дистанцию, и что Влодарчик традиционно прибавит во второй его половине. Опыта у Гевора мало, удара нет, а еще и бой пройдет в Польше. И учитывая, как быстро «ломались» после первых проблем, его небитые соотечественники, шансы немца чисто теоретические.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10
Прогноз: Победа Влодарчика решением судей.
Теренс Кроуфорд (США) — Феликс Диас (Доминиканская Республика)
Место: Омаха, США
Дата: 20 мая
Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг).
Послужной список Кроуфорда: 30−0, 21 KO
Послужной список Диаса: 19−1, 9 KO
Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 17-е соответственно.
Интрига: Черт знает, почему команда Кроуфорда согласилась на бой с олимпийским чемпионом из Доминиканской республики, который проваливает профессиональную карьеру. Диас проиграл Ламонту Питерсону и с трудом одержал победы над Адрианом Гранадосом и Сэмми Васкесом — далеко не выдающаяся соперниками. Кроуфорд — один из трех лучших боксеров мира вне зависимости от веса. Он настолько совершенен, что отдельные бои проводит в разных стойках. В качестве правши он разобрался с Виктором Постолом, а в стойке левши победил Джона Молину. На стороне американца и явное преимущество в габаритах. Так, что для победы доминиканца во время боя на голову Кроуфорда должен упасть метеорит.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.
Прогноз: Победа Кроуфорда судейским решением.
Жервонта Дэвис (США) — Лиам Уолш (Великобритания)
Место: Лондон, Англия
Дата: 20 мая
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг).
Послужной список Дэвиса: 17−0, 16 KO
Послужной список: 20−0, 14 KO
Место в рейтинге Boxrec: 10-е и 18-е соответственно.
Интрига: Нетипичный поступок совершил «новый Мэйвезер» американец Жервонта Дэвис. Только в прошлом бою он стал чемпионом мира. Обычно в таких случаях чемпионам дают соперником послабее, чтобы они утвердились в своем статусе, но Дэвис выбрал небитого британца Лиама Уолша, который в конце прошлого года не отдал ни одного раунда россиянину Андрею Климову. Конечно, Дэвис — фаворит, но этот поединок претендует на статус самого интригующего в мае.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.
Прогноз: Победа Дэвиса судейским решением.
Келл Брук (Великобритания) — Эррол Спенс (США)
Место: Шеффилд, Англия
Дата: 27 апреля
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Послужной список Брука: 36−1, 25 KO
Послужной список Спенса: 21−0, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: 6-е и 8-е соответственно.
Интрига: Многообещающий американский проспект Эррол Спенс проведет первый титульный бой. И его соперником станет один из умнейших боксеров полусреднего веса Келл Брук. За британца тактическая выучка, умение терпеть и быстро перемещаться по рингу. Спенс — это молодость и агрессия. Он уже встречался с боксером похожим на Брука — Крисом Алгиери. Бой прошел при подавляющем преимуществе Спенса и завершился нокаутом в пятом раунде.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10
Прогноз: победа Спенса нокаутом.
Федор Чудинов (Россия) — Джордж Гроувз (Великобритания)
Место: Шеффилд, Великобритания
Дата: 27 мая
Статус: Бой за вакантный титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Послужной список: 14−1, 10 KO
Послужной список: 25−3, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: нет и 2-е соответственно.
Интрига: Более года не выходил на ринг Федор Чудинов, команда которого во всех инстанциях судилась с Феликсом Штурмом. В какой форме находится россиянин и готов ли он сразу к чемпионскому бою? На эти вопросы не будет ответов до 27 мая. Джордж Гроувз же сейчас находится на пике карьеры. Он спорным решением проиграл Баду Джеку, а затем одержал четыре победы подряд. В том числе над Мартином Мюрреем и Эдуардом Гуткнехтом. Последний после боя с британцем до сих пор находится в коме.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.
Прогноз: не поддается прогнозу.
Роберт Хелениус (Финляндия) — Дерек Чисора (Великобритания)
Место: Хельсинки, Финляндия
Дата: 27 мая
Статус: Бой за вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).
Послужной список: 24−1, 15 KO
Послужной список: 26−7, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: 21-е и 18-е соответственно.
Интрига: Роберт Хелениус еще много лет назад входил во всевозможные топы тяжелого веса. И венцом его карьеры
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.
Прогноз: Ничья.
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