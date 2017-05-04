Forbes оценил стоимость боя между Головкиным и «Канело»

Авторитетный журнал Forbes оценил стоимость потенциального боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), а также его значимость для мексиканского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Если “Канело” победит Чавеса, то у него не будет ничего стоящего на пути, кроме боя с Геннадием Головкиным, события стоимостью в десятки миллионов долларов. Если “Канело” не сделает этот бой, его репутация будет окончательно запятнана», — пишет Forbes, который поставил Головкина на второе место после Альвареса в своем рейтинге главных манимейкеров среди P4P-боксеров.

У «Канело» на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). Ожидается, что в сентябре Альварес встретится с Головкиным, команды которых ведут переговоры.

При этом их поединок мог состояться еще в 2016 году. В мае прошлого года года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него «не тонка кишка» выйти против казахстанца и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил титул WBC, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.

Позже, в августе, «Канело» объявил о переходе в средний вес, заявив, что сентябрьский бой против тогдашнего чемпиона WBO в первом среднем весе британца Лиама Смита (23−0−1, 13 КО) станет для него последним в этой весовой категории. Но мексиканец решил «повременить» с переходом и сделать это после поединка с Чавесом, который, как известно, пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом на кону будет стоят только специальный пояс WBC, от которого «Канело» уже отказался из-за прошлогодних разногласий с Советом поводу боя с Головкиным.

Что касается финансовой стороны переговоров между лагерями, то промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», предлагала Головкину за бой в сентябре фиксированный гонорар. Изначально речь шла о сумме в десять миллионов долларов, которая впоследствии выросла до 15 миллионов. В свою очередь, команда Головкина настаивала на получении процента с общего дохода от боя.

Однако после низких результатов PPV-продаж (платные трансляции) последнего боя Головкина против американца Дэниэла Джейкобса (по последним данным этот поединок собрал 170 тысяч), промоутеры «Канело» отозвали свое предложение, сделав выбор в пользу процентного разделения.

В Golden Boy опасаются, что продажи боя Головкина и «Канело» на PPV не будут соответствовать их ожиданиям, и в этой связи они больше не намерены предлагать фиксированный гонорар. Их последнее предложение, по информации SportNewsExpert, заключается в следующем — 75 процентов «Канело», а оставшиеся 25 Головкину. Со своей стороны промоутер Головкина Том Леффлер хочет разделения 60 на 40 в пользу «Канело».

При этом Головкин ради сентябрьского боя с «Канело» отказался объединительного поединка в июне с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). Эта новость обрадовала промоутеров «Канело», который призывали GGG воздержаться от этих планов. Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин посчитал этот шаг оправданным, поскольку гонорар Головкина за бой с «Канело» может достичь 100 миллионов долларов.

Однако ожидаемый бой Головкина и «Канело» в сентябре может и не состояться. По словам президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, в случае поражения Чавесу все переговоры будут уже не актуальны.

Между тем, Golden Boy Promotions уже зарезервировали сентябрь для следующего боя «Канело». Однако имя соперника мексиканца они не уточнили, и как считают некоторые СМИ, тому есть веская причина.