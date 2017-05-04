Forbes оценил стоимость боя между Головкиным и «Канело»
Оба лагеря ведут переговоры о поединке на сентябрь.
Авторитетный журнал Forbes оценил стоимость потенциального боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), а также его значимость для мексиканского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Если “Канело” победит Чавеса, то у него не будет ничего стоящего на пути, кроме боя с Геннадием Головкиным, события стоимостью в десятки миллионов долларов. Если “Канело” не сделает этот бой, его репутация будет окончательно запятнана», — пишет Forbes, который поставил Головкина на второе место после Альвареса в своем рейтинге главных манимейкеров среди P4P-боксеров.
У «Канело» на 6 мая в
При этом их поединок мог состояться еще в 2016 году. В мае прошлого года года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой
Позже, в августе, «Канело» объявил о переходе в средний вес, заявив, что сентябрьский бой против тогдашнего чемпиона WBO в первом среднем весе британца Лиама Смита (23−0−1, 13 КО) станет для него последним в этой весовой категории. Но мексиканец решил «повременить» с переходом и сделать это после поединка с Чавесом, который, как известно, пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом на кону будет стоят только специальный пояс WBC, от которого «Канело» уже отказался
Что касается финансовой стороны переговоров между лагерями, то промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», предлагала Головкину за бой в сентябре фиксированный гонорар. Изначально речь шла о сумме в десять миллионов долларов, которая впоследствии выросла до 15 миллионов. В свою очередь, команда Головкина настаивала на получении процента с общего дохода от боя.
Однако после низких результатов
В Golden Boy опасаются, что продажи боя Головкина и «Канело» на PPV не будут соответствовать их ожиданиям, и в этой связи они больше не намерены предлагать фиксированный гонорар. Их последнее предложение, по информации SportNewsExpert, заключается в следующем — 75 процентов «Канело», а оставшиеся 25 Головкину. Со своей стороны промоутер Головкина Том Леффлер хочет разделения 60 на 40 в пользу «Канело».
При этом Головкин ради сентябрьского боя с «Канело» отказался объединительного поединка в июне с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). Эта новость обрадовала промоутеров «Канело», который призывали GGG воздержаться от этих планов. Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин посчитал этот шаг оправданным, поскольку гонорар Головкина за бой с «Канело» может достичь 100 миллионов долларов.
Однако ожидаемый бой Головкина и «Канело» в сентябре может и не состояться. По словам президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, в случае поражения Чавесу все переговоры будут уже не актуальны.
Между тем, Golden Boy Promotions уже зарезервировали сентябрь для следующего боя «Канело». Однако имя соперника мексиканца они не уточнили, и как считают некоторые СМИ, тому есть веская причина.
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