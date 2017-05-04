Стопроцентный Левит. Неоптимистичный прогноз на будущие итоги чемпионата Азии

Еще перед стартом турнира тренерский штаб казахстанцев заявлял о задаче по завоеванию трех золотых медалей. Каковы шансы сейчас — в материале республиканского интернет-портала Sports.kz.



Успели завершить свои выступления на данный момент два казахстанца — Ержан Жомарт (49 кг) и Адилет Курметов (60 кг). Первый по всем статьям уступил хозяину ринг Хасанбою Дусматову, а второй, в свою очередь, в бою с неслабым монголом Отгондалай Доржнямбуу получил рассечение, которое не позволило ему закончить поединок. Остались у нас Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).



Для тех, кто смотрел бои и внимательно следит за азиатским чемпионатом, не стало секретом, что, несмотря на довольно внушительное количественное представительство, казахстанские боксеры пока в Ташкенте не «зверствуют», если можно так выразиться, — на данный момент только Василий Левит без каких-либо дополнительных вопросов провел свой поединок. При этом главные соперники наших спортсменов из Узбекистана действуют словно по принципу знаменитой в настоящее время футбольной кричалки: «Оп, давай-давай, — доминируй, унижай!». Узбеки не просто выходят на ринг, чтобы победить, — они стараются нокаутировать соперника, одновременно подсмеиваясь и подшучивая над оппонентами. И пока им это удается.



А теперь вернемся к тому, что и так все знают: для того, чтобы выиграть у хозяев ринга, нужно быть на голову их выше в ринге, — а лучше завершать бой досрочно нокаутом, иначе всякое может случиться. Исходя из этого, кто из казахстанцев имеет весомые шансы победить узбеков? Тех самых хозяев ринга, с кем рано или поздно, в полуфинале или финале, все-таки придется столкнуться практически всем нашим — конечно, помимо Левита. Он свой тест уже прошел в самом начале турнирного пути. К сожалению, исходя из того, как проходили первые бои, больших побед нам ждать не приходится. Тем не менее, стоит надеяться и на сюрпризы, — ведь, вполне возможно, свои лучше поединки казахстанцам таки только предстоит еще провести. Тем более, что наши боксеры уже успели заявить в интервью о том, как жалели соперников, да и просто хотели поработать все отведенное им время.



Исходя из всего вышесказанного, не будет сюрпризом, если в копилке у сборной Казахстана окажется всего одна медаль высшего достоинства, — и сами понимаете, кто ее принесет. В финалах же, скорее всего, окажутся пять наших соотечественников. Хотя насчет этого хотелось бы, конечно, приятно ошибиться.



Напомним: все полуфинальные бои пройдут в пятницу, 5 мая.



Дневная сессия (с 15:00 по астанинскому времени)

52 кг. Азамат Исакулов — Жасурбек Латипов (Узбекистан)

56 кг. Кайрат Ералиев — Чжан Цзявэй (Китай)

75 кг. Абильхан Аманкул — Исраил Мадримов (Узбекистан)

81 кг. Ерик Альжанов — Нурягды Нурядиев (Туркменистан)

91 кг. Василий Левит — Алаа Элдин Гуссун (Сирия)



Вечерняя сессия (с 19:00)

64 кг. Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Икболжон Холдаров (Узбекистан)

69 кг. Аблайхан Жусупов (Казахстан) — Тувшинбат Буамба (Монголия)

+91 кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Хуссейн Яшаиш (Йордания).