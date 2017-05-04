Почему бой с Головкиным поможет репутации Альвареса
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что Саулю «Канело» Альваресу необходимо согласиться на бой с Геннадием Головкиным для того, чтобы вернуть себе потерянный авторитет, сообщает Sports.kz.
«Канело выставил себя не в лучшем свете, решив в прошлом году защищать свой титул чемпиона мира WBC в среднем весе в бою с Амиром Ханом. В то время Головкин хотел биться с Альваресом, и поединок можно было сделать, если бы Golden Boy проявили к нему интерес. Но они выбрали Хана. Затем Канело освободил свой титул вместо того, чтобы встретиться с Головкиным. Это было неудачным ходом. И не WBC велели ему сразиться с Ханом, это было решением Golden Boy.
Конечно, это было
Для Канело лучше было бы молчать о причинах того, почему он не дрался с Головкиным. Ему не получится убедить фанатов в том, что это было связано с его судебными тяжбами в Майами. Любителей бокса удивляет, почему он не встретился с казахстанцем в прошлом мае вместо Хана или в сентябре вместо Смита. Их удивляет и то, почему Канело на этих выходных дерется с Хулио Сезаром
В прошлом году Канело разочаровал многих фанатов, решив не боксировать с Головкиным. В этом сентябре у него есть шанс вернуть себе потерянных поклонников, наконец выйдя на ринг против Геннадия. Если он вместо этого выберет реванш с Чавесом или бой с Давидом Лемье, то многие фанаты отвернутся от него. Альваресу следует начать драться против лучших, а не искать выигрышных
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