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https://sport.mail.ru/news/boxing/29637820/
4 мая 2017, 9:26 | Бокс | Sports.kz

Почему бой с Головкиным поможет репутации Альвареса

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что Саулю «Канело» Альваресу необходимо согласиться на бой с Геннадием Головкиным для того, чтобы вернуть себе потерянный авторитет, сообщает Sports.kz.

«Канело выставил себя не в лучшем свете, решив в прошлом году защищать свой титул чемпиона мира WBC в среднем весе в бою с Амиром Ханом. В то время Головкин хотел биться с Альваресом, и поединок можно было сделать, если бы Golden Boy проявили к нему интерес. Но они выбрали Хана. Затем Канело освободил свой титул вместо того, чтобы встретиться с Головкиным. Это было неудачным ходом. И не WBC велели ему сразиться с Ханом, это было решением Golden Boy.

Конечно, это было бизнес-решением. Но далее Канело еще хуже предстал в глазах фанатов, когда после победы над Ханом вызвал GGG на ринг и бросил ему вызов. Сделав это, он показал себя готовым драться с Геннадием в следующем поединке. Но к сожалению, затем мексиканец избрал себе в соперники чемпиона мира WBO в первом среднем весе Лиама Смита. Такой поступок заставил всех считать, что Альварес боится Головкина.

Для Канело лучше было бы молчать о причинах того, почему он не дрался с Головкиным. Ему не получится убедить фанатов в том, что это было связано с его судебными тяжбами в Майами. Любителей бокса удивляет, почему он не встретился с казахстанцем в прошлом мае вместо Хана или в сентябре вместо Смита. Их удивляет и то, почему Канело на этих выходных дерется с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а не с GGG. Канело поднимается на 10 фунтов в кэтчвейт 164,5. Это замечательно, но ведь он дерется даже не с лучшим суперсредневесом. В 168 фунтах есть боксеры и посильнее Чавеса. Поэтому их бой и считают скорее бизнес-поединком, а не настоящим спортивным матчем.

В прошлом году Канело разочаровал многих фанатов, решив не боксировать с Головкиным. В этом сентябре у него есть шанс вернуть себе потерянных поклонников, наконец выйдя на ринг против Геннадия. Если он вместо этого выберет реванш с Чавесом или бой с Давидом Лемье, то многие фанаты отвернутся от него. Альваресу следует начать драться против лучших, а не искать выигрышных бизнес-боев с застоявшимися, маленькими или постаревшими соперниками, — написал автор.

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