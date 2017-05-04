Промоутер сказал, в каком случае бой Альвареса с Головкиным не состоится

«Мы близки и, я думаю, что мы сможем сделать поединок. Но, очевидно, мы должны подождать и посмотреть, что произойдет в эту субботу. Это самое важное. Если Альварес проиграет, то боя с Головкиным не будет.

Нам хочется, чтобы Канело выиграл нокаутом. Думаю, это было бы захватывающе и вызвало еще больше интереса у людей к его бою с GGG. Наш план — драться с Головкиным в сентябре. Но для начала нам нужно пройти Чавеса. Думаю, что если он сможет нокаутировать Чавеса, то может повторить это и с Головкиным. Этот бой должен быть следующим, мы его хотим. Это всего лишь вопрос решения некоторых «хвостов».

Если же поединок с Чавесом будет близким, то мы сядем и поговорим с Канело, и посмотрим, чего он хочет. Но нашей целью всегда был бой с Головкиным в сентябре, о чем мы говорили целый год. Но мы не можем двигаться дальше, не завершив субботний бой, — передает Boxingscene.com слова Гомеса.