Джошуа: С самого боя думаю, почему Кличко был в серых трусах
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа признался, что его заинтересовал необычный выбор трусов Владимира Кличко на бой с ним.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
Британец отметил, что Кличко отказался от своих привычных красных трусов.
«Почему Кличко в субботу был в серых трусах? Думаю об этом с самого боя. Обычно он надевает красные», — приводит слова Джошуа The Sun.
Джошуа и Кличко встречались 29 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, сам перед этим побывав в нокдауне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter