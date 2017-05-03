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https://sport.mail.ru/news/boxing/29636117/
3 мая 2017, 23:08 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: С самого боя думаю, почему Кличко был в серых трусах

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа признался, что его заинтересовал необычный выбор трусов Владимира Кличко на бой с ним.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

Британец отметил, что Кличко отказался от своих привычных красных трусов.

«Почему Кличко в субботу был в серых трусах? Думаю об этом с самого боя. Обычно он надевает красные», — приводит слова Джошуа The Sun.

Джошуа и Кличко встречались 29 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, сам перед этим побывав в нокдауне.

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