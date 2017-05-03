Джошуа: С самого боя думаю, почему Кличко был в серых трусах

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Британец отметил, что Кличко отказался от своих привычных красных трусов.

«Почему Кличко в субботу был в серых трусах? Думаю об этом с самого боя. Обычно он надевает красные», — приводит слова Джошуа The Sun.

Джошуа и Кличко встречались 29 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, сам перед этим побывав в нокдауне.