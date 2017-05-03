Узбекистан опередил Казахстан по количеству боксеров в полуфинале чемпионата Азии-2017

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От Узбекистана в ½ финала турнира выступят девять боксеров: Хасанбой Дусматов (весовая категория до 49 килограммов), Жасурбек Латипов (52 кг), Муроджон Ахмадалиев (56 кг), Эльнур Абдураимов (60 кг), Икболжон Холдаров (64 кг), Шахрам Гиясов (69 кг), Исраил Мадримов (75 кг), Бектемир Меликузиев (81 кг) и Баходир Жалолов (+91 кг). У хозяев вылетел только один боец — Санжар Турсунов (91 кг) проиграл казахстанцу Василию Левиту.



Казахстан же будет представлен в полуфиналах восемью боксерами. 5 мая на ринг выйдут Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Напомним, Ержан Жомарт (49 кг) и Адилет Курметов (60 кг) завершили выступление на чемпионате Азии в Ташкенте.