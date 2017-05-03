Цзю: Кличко способен вернуть себе звание чемпиона

«В сложившейся ситуации всё зависит только от него самого. Посмотрим, станет ли для Владимира возможность реванша с британцем достаточной мотивацией для того, чтобы остаться. Украинец в своей жизни давно всем всё доказал и добился мыслимых и немыслимых успехов. Поэтому даже после поражения от Джошуа ему не нужно никому ничего доказывать. Да, он проиграл Энтони, уступив боксёру более молодому, более голодному, а такие, к счастью или к сожалению, как правило, и добиваются успеха.

Придётся возвращаться через определённые бои. И тут, как говорится, money talks (деньги решают. — Прим. «Чемпионата»). Он может сразу драться за пояс, а может устроить реванш с Джошуа. В теории Володя способен вернуть себе звание, но многое зависит от того, что это будет означать с финансовой точки зрения, — цитирует Цзю RT.