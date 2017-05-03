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https://sport.mail.ru/news/boxing/29635194/
3 мая 2017, 20:36 | Бокс | Sports.kz

Кункабаев победил третьего номера весовой категории чемпионата Азии-2017

В весовой категории свыше 91 килограмма на чемпионате Азии в Ташкенте свой четвертьфинальный поединок провел казахстанец Камшыбек Кункабаев, пишет Sports.kz.

В весовой категории свыше 91 килограмма на чемпионате Азии в Ташкенте свой четвертьфинальный поединок провел <span class=error>казахстанец</span> Камшыбек Кункабаев пишет Sports.kz. Увеличить
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Соперником казахстанца был третий номер весовой категории Сатиш Кумар из Индии. Кункабаев был сильнее — 5:0.

Напомним, ранее в полуфиналы прошли Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг), завершили выступление Ержан Жомарт (49 кг) и Адилет Курметов (60 кг).

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