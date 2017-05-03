Боксер Альжанов седьмым из казахстанцев пробился в полуфинал чемпионата Азии-2017

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В четвертьфинале весовой категории до 81 килограммов его соперником был Али Авайс Хан из Пакистана. По итогам трех раундов казахстанец победил по очкам.

Отметим, что на турнир в Ташкент Альжанов отправился из-за травм Адильбека Ниязымбетова и Жанибека Алимханулы. Первый в этой категории выиграл два «серебра» на Олимпиадах-2012 и 2016, а второй перешел в этот вес после ОИ-2016 и выиграл чемпионат Казахстана.

Таким образом, Альжанов стал седьмым представителем Казахстана в полуфинале ЧА-2017. Ранее в эту стадию пробились Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). Завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов).

Сегодня, 3 апреля, состоятся последний четвертьфинальный бой с участием казахстанца. В 23:30 по времени Астаны на ринг выйдет супертяжеловес Камшабек Кункабаев. Его соперником станет Сатиш Кумар из Индии, а бой в прямом эфире покажет KazSport.