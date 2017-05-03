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https://sport.mail.ru/news/boxing/29634795/
3 мая 2017, 20:11 | Бокс | Sports.kz

СМИ хотят видеть бой Головкина с Ковалевым

Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал возможный бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с представителем полутяжелого дивизиона, сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> прокомментировал возможный бой чемпиона мира по версиям WBA Super WBC IBF и IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с представителем полутяжелого дивизиона сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Говорят, что Головкин постоянно дерется с мелкими парнями, поэтому должен встретиться с Андре Уордом, выступающим в 175 фунтах. Но если GGG и нужно драться с бойцом из этого веса, то лучший в мире сейчас — Сергей Ковалев», — написал Ким в твиттере.

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