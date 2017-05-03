СМИ хотят видеть бой Головкина с Ковалевым
Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал возможный бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с представителем полутяжелого дивизиона, сообщает Sports.kz.
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«Говорят, что Головкин постоянно дерется с мелкими парнями, поэтому должен встретиться с Андре Уордом, выступающим в 175 фунтах. Но если GGG и нужно драться с бойцом из этого веса, то лучший в мире сейчас — Сергей Ковалев», — написал Ким в твиттере.
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