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3 мая 2017, 19:36 | Бокс | Vesti.kz

Боксер Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии-2017

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz.

Он стал шестым представителем страны на этой стадии турнира. Увеличить
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В четвертьфинале весовой категории до 81 килограмма Жусупов победил китайца Вей Лю. В этот вес 19-летний казахстанец перешел после Олимпиады-2016.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) Василий Левит (до 91 килограмма). Завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов).

Сегодня, 3 апреля, состоятся еще два четвертьфинальных боя с участием казахстанцев. В 22:45 по времени Астаны на ринг выйдет Ерик Альжанов (до 81 килограмма), а в 23:30 — супертяжеловес Камшабек Кункабаев. Бои в прямом эфире покажет KazSport.

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