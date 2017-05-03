Боксер Азамат Исакулов пятым из казахстанцев вышел в полуфинал чемпионата Азии-2017

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В четвертьфинале весовой категории до 52 килограмма Исакулов по итогам трех раундов по очкам победил Абдула Салама Касима из Малайзии.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг) Василий Левит (до 91 кг). Завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов Ержан Жомарт (до 49 кг) и Адилет Курметов (до 60 кг).

Сегодня, 3 апреля, состоятся еще три четвертьфинальных боя с участием казахстанцев. В 21:45 по времени Астаны на ринг выйдет Абылайхан Жусупов (до 69 кг), в 22:45 — Ерик Альжанов (до 81 кг), а в 23:30 — супертяжеловес Камшабек Кункабаев. Бои в прямом эфире покажет KazSport.