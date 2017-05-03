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https://sport.mail.ru/news/boxing/29634037/
3 мая 2017, 19:15 | Бокс | Vesti.kz

Боксер Азамат Исакулов пятым из казахстанцев вышел в полуфинал чемпионата Азии-2017

Казахстанский боксер Азамат Исакулов вышел в полуфинал чемпионата Азии в Ташкенте, передает корресопндент Vesti.kz.

Сегодня состоятся еще три четвертьфинальных боя. Увеличить
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В четвертьфинале весовой категории до 52 килограмма Исакулов по итогам трех раундов по очкам победил Абдула Салама Касима из Малайзии.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг) Василий Левит (до 91 кг). Завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов Ержан Жомарт (до 49 кг) и Адилет Курметов (до 60 кг).

Сегодня, 3 апреля, состоятся еще три четвертьфинальных боя с участием казахстанцев. В 21:45 по времени Астаны на ринг выйдет Абылайхан Жусупов (до 69 кг), в 22:45 — Ерик Альжанов (до 81 кг), а в 23:30 — супертяжеловес Камшабек Кункабаев. Бои в прямом эфире покажет KazSport.

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