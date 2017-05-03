Украинец Александр Усик возглавил рейтинг боксеров авторитетного журнала The Ring

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Усик обошел чемпиона IBF россиянина Мурата Гассиева, а также чемпиона по версии WBC британца Тони Беллью. В пятерку лучших в данной категории вошли также Майрис Бриедис из Латвии и россиянин Денис Лебедев.

Кроме того, The Ring обновил рейтинг и в супертяжелом дивизионе. Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO британцу Энтони Джошуа, оказался на третьей позиции.

Чемпионом мира по версии The Ring является Тайсон Фьюри. Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: 1. Энтони Джошуа, 2. Деонтей Уайлдер, 3. Владимир Кличко, 4. Кубрат Пулев, 5. Луис Ортис.