Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29632474/
3 мая 2017, 16:47 | Бокс | УНИАН

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг боксеров авторитетного журнала The Ring

Украинский боксер Александр Усик, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе, возглавил престижный рейтинг журнала The Ring в своей категории.

Усик обошел россиянина <span class=error>Гассиева</span> в борьбе за первое место в престижном боксерском рейтинге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Усик обошел чемпиона IBF россиянина Мурата Гассиева, а также чемпиона по версии WBC британца Тони Беллью. В пятерку лучших в данной категории вошли также Майрис Бриедис из Латвии и россиянин Денис Лебедев.

Кроме того, The Ring обновил рейтинг и в супертяжелом дивизионе. Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO британцу Энтони Джошуа, оказался на третьей позиции.

Чемпионом мира по версии The Ring является Тайсон Фьюри. Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: 1. Энтони Джошуа, 2. Деонтей Уайлдер, 3. Владимир Кличко, 4. Кубрат Пулев, 5. Луис Ортис.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сын Константина Цзю Тим проведет два боксерских поединка в мае

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
03 мая

В сухпайке для ВСУ обнаружили зубы

В Киеве похоронили легендарного украинского поэта Бориса Олийныка

Украина хочет расширить аграрный экспорт в Китай