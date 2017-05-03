Сын Константина Цзю Тим проведет два боксерских поединка в мае

Также 27 мая запланирован еще один поединок боксера — против австралийца Уилла Парсонса.

22-летний Цзю одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно. Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.