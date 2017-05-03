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https://sport.mail.ru/news/boxing/29631801/
3 мая 2017, 16:30 | Бокс | ТАСС

Сын Константина Цзю Тим проведет два боксерских поединка в мае

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.

Также 27 мая запланирован еще один поединок боксера — против австралийца Уилла Парсонса.

22-летний Цзю одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно. Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.
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