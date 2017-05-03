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https://sport.mail.ru/news/boxing/29631351/
3 мая 2017, 16:06 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Аманкул трижды за две минуты отправил соперника в нокдаун и завершил встречу уже в первом раунду на ЧА-2017

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в четвертьфинале стал сирийский боксер Абдул Моуен Аззиз.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.

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