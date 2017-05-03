Казахстанец Аманкул трижды за две минуты отправил соперника в нокдаун и завершил встречу уже в первом раунду на ЧА-2017
Казахстанский боксер Абильхан Аманкул вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником в четвертьфинале стал сирийский боксер Абдул Моуен Аззиз.
Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.
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