Казахстанец Аманкул трижды за две минуты отправил соперника в нокдаун и завершил встречу уже в первом раунду на ЧА-2017

Его соперником в четвертьфинале стал сирийский боксер Абдул Моуен Аззиз.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.