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3 мая 2017, 16:19 | Бокс | Vesti.kz

Ибрагимов третьим из казахстанских боксеров вышел в полуфинал ЧА-2017

Бекдаулет Ибрагимов, выступающий в весе до 64-х килограммов, стал третьим участником полуфинальной стадии чемпионата Азии по боксу от Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанского боксера по четвертьфиналу был Душан Сапарамаду из Шри-Ланки. Ибрагимов с самого начала боя действовал первым номером и в итоге довел дело до уверенной победы по очкам. Причем в третьем раунде боксер из Шри-Ланки дважды побывал на канвасе, но нокдаун ни разу отсчитан не был.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.

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