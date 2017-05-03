Ибрагимов третьим из казахстанских боксеров вышел в полуфинал ЧА-2017

Соперником казахстанского боксера по четвертьфиналу был Душан Сапарамаду из Шри-Ланки. Ибрагимов с самого начала боя действовал первым номером и в итоге довел дело до уверенной победы по очкам. Причем в третьем раунде боксер из Шри-Ланки дважды побывал на канвасе, но нокдаун ни разу отсчитан не был.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.