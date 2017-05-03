Ибрагимов третьим из казахстанских боксеров вышел в полуфинал ЧА-2017
Бекдаулет Ибрагимов, выступающий в весе до 64-х килограммов, стал третьим участником полуфинальной стадии чемпионата Азии по боксу от Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского боксера по четвертьфиналу был Душан Сапарамаду из
Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.
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