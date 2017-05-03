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https://sport.mail.ru/news/boxing/29630667/
3 мая 2017, 16:22 | Бокс | УНИАН

Энтони Джошуа: Я готовился к лучшей версии Кличко

Чемпион мира по боксу по версиям IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа рассказал о бое с Владимиром Кличко и поделился планами на будущее.

Британский чемпион мира заявил что теперь как и Владимир <span class=error>Кличко</span> собирается править в <span class=error>супертяжелом</span> весе на протяжении 10 лет. Увеличить
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«Я хочу достичь того же, что и Кличко — править в супертяжелом дивизионе в течение десяти лет. То, что случилось в нашем бою — просто невероятно. Это был эпический поединок, который точно понравился всем, учитывая разговоры о том, что Кличко победит меня в поздних раундах.

Но я готовился к лучшей версии Владимира, так как тот, кто смотрит только на последние результаты, обречен на неудачу. А то, что Кличко сделал за предыдущие десять лет — просто феноменальный результат, — сказал Джошуа.

Кроме того, Джошуа выразил удивление цветом экипировки Владимира Кличко во время субботнего боя.

«Почему Кличко дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет», — приводит слова британца The Sun.
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