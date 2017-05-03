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https://sport.mail.ru/news/boxing/29629936/
3 мая 2017, 15:07 | Бокс | ТАСС

Поветкин и Лебедев отправились на сборы в Казахстан на подготовку к боям

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин отправились на сборы в Казахстан на подготовку к своим поединкам, запланированным на июль. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов.

Планируется что <span class=error>Поветкин</span> проведет следующий бой в Москве 1 июля а <span class=error>Лебедев</span> — 10 июля в Екатеринбурге. Увеличить
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«Первый этап подготовки Поветкин и Лебедев будут проводить в горах, в Казахстане. Это будет этап функциональной физической подготовки, сейчас они уже адаптировались к высоте и начали выполнять программу. Там весь тренерский штаб, включая тренера Поветкина Ивана Кирпу», — сказал Иванов.

Планируется, что Поветкин проведет следующий бой в Москве 1 июля, а Лебедев — 10 июля в Екатеринбурге. Соперником Лебедева должен стать австралиец Марк Флэнэган, оппонент Поветкина пока еще не определен.

Поветкин в настоящий момент бессрочно отстранен от боев под эгидой Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное нарушение антидопинговых правил. Боксер подал апелляцию на данное решение WBC, которая в настоящий момент рассматривается.
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