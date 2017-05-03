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3 мая 2017, 15:33 | Бокс | Р-Спорт

Встреча руководства Федерации бокса России и AIBA состоится в Лозанне 16 мая

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Встреча руководства Федерации бокса России (ФБР) и Международной федерации любительского бокса (AIBA) состоится в Лозанне 16 мая, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.

В феврале на конференции ФБР были внесены изменения в устав организации, упразднена должность президента, генеральным секретарем (в соответствии с новой редакцией устава он является единоличным исполнительным органом, осуществляющим основную работу между конференциями организации) был назначен Умар Кремлев. В начале апреля Кремлев в Дании провел рабочую встречу с главой AIBA Чинг-Куо Ву, на которой была достигнута договоренность о проведении в мае в Лозанне совместного совещания.

«Встреча пройдет 16 мая в Лозанне в офисе AIBA. Будут обсуждаться вопросы о вхождении представителей России во все комиссии AIBA, о проведении в 2018 году отчетно-выборной конференции AIBA в России, а также другие общие вопросы», — сообщили в пресс-службе ФБР.
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