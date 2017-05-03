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https://sport.mail.ru/news/boxing/29629463/
3 мая 2017, 15:39 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Курметов из-за рассечения проиграл в первом раунде в ¼ финала ЧА-2017

Казахстанский боксер Адилет Курметов не смог пробиться в полуфинала чемпионата Азии-2017 в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ¼ финала Курметов встречался с первым сеяным Отгондалаем Доржнямбуу из Монголии. В первом раунде казахстанец получил рассечение, из-за которого врач не разрешил ему продолжить бой.

Победителя пришлось выявлять по судейским запискам на момент остановки боя. В итоге путевку в полуфинал получил Доржнямбуу.

Для сборной Казахстана это вторая потеря за день. Ранее Ержан Жомарт в ¼ финала уступил олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Вела Баркера Хасанбою Дусматову из Узбекистана.

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