Казахстанский боксер Курметов из-за рассечения проиграл в первом раунде в ¼ финала ЧА-2017
Казахстанский боксер Адилет Курметов не смог пробиться в полуфинала чемпионата Азии-2017 в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ¼ финала Курметов встречался с первым сеяным Отгондалаем Доржнямбуу из Монголии. В первом раунде казахстанец получил рассечение,
Победителя пришлось выявлять по судейским запискам на момент остановки боя. В итоге путевку в полуфинал получил Доржнямбуу.
Для сборной Казахстана это вторая потеря за день. Ранее Ержан Жомарт в ¼ финала уступил олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Вела Баркера Хасанбою Дусматову из Узбекистана.
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