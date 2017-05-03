Казахстанский боксер Курметов из-за рассечения проиграл в первом раунде в ¼ финала ЧА-2017

В ¼ финала Курметов встречался с первым сеяным Отгондалаем Доржнямбуу из Монголии. В первом раунде казахстанец получил рассечение, из-за которого врач не разрешил ему продолжить бой.

Победителя пришлось выявлять по судейским запискам на момент остановки боя. В итоге путевку в полуфинал получил Доржнямбуу.

Для сборной Казахстана это вторая потеря за день. Ранее Ержан Жомарт в ¼ финала уступил олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Вела Баркера Хасанбою Дусматову из Узбекистана.