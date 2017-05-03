Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем Флэнэганом

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«Главным событием турнира будет бой Дениса Лебедева, его соперником может стать австралиец Марк Флэнэган, контракт пока не подписан, и мы ждем санкции WBA. Это будет уже помимо матчевой встречи Россия — Япония. На данный момент подписан уже контракт с промоутерами Дениса, с компанией “Мир бокса”. Сейчас уже остаются формальности по договоренностям с обеими сторонами», — сказал Титов.

3 декабря россиянин Мурат Гассиев в поединке в Москве победил Лебедева по очкам раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в этом поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.