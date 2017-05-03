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В ночь на воскресенье в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA. После боя 41-летний украинец заявил, что в контракте на поединок есть пункт о реванше, но он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.

«Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем чтобы Фьюри вернулся на ринг, — сказал Хирн. — Но это будет не в ближайшее время, он просто не будет готов, он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, он должен вернуть лицензию. Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на “Уэмбли”. Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем».

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру. После победы над украинцем Джошуа вызвал Фьюри на бой, и тот ответил, что готов к поединку.