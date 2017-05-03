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https://sport.mail.ru/news/boxing/29628766/
3 мая 2017, 13:00 | Бокс | ТАСС

Бой Джошуа — Фьюри может пройти в апреле 2018 года на «Уэмбли»

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бой между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и бывшим обладателем поясов по трем престижным версиям соотечественником Тайсоном Фьюри может пройти в апреле 2018 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, слова которого приводит Boxing Scene.

По мнению промоутера <span class=error>Джошуа</span> <span class=error>Фьюри</span> не успеет вернуться на ринг в ближайшее время. Увеличить
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В ночь на воскресенье в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA. После боя 41-летний украинец заявил, что в контракте на поединок есть пункт о реванше, но он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.

«Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем чтобы Фьюри вернулся на ринг, — сказал Хирн. — Но это будет не в ближайшее время, он просто не будет готов, он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, он должен вернуть лицензию. Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на “Уэмбли”. Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем».

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру. После победы над украинцем Джошуа вызвал Фьюри на бой, и тот ответил, что готов к поединку.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). Фьюри также еще не проигрывал — 25 побед (18 — нокаутом).
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