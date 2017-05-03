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https://sport.mail.ru/news/boxing/29628520/
3 мая 2017, 13:06 | Бокс | Vesti.kz

Обладатель Кубка Вела Баркера из Узбекистана выбил первого казахстанского боксера с ЧА-2017

Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на чемпионате Азии-2017, проходящем в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ¼ финала казахстанец Ержан Жомарт встречался с олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вела Баркера Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.

Поединок прошел за явным преимуществом именитого боксера, который уверенно довел его до победы. Таким образом, Дусматов вышел в полуфинал домашнего турнира.

Для сборной Казахстана это первая потеря на текущих соревнованиях. Позднее на ринг за путевку в полуфинал выйдут еще семь казахстанских боксеров.

Ранее путевку в полуфинал ЧА-2017 от Казахстана завоевали Василий Левит (до 91 килограмма) и Кайрат Ералиев (56).

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