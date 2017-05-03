Обладатель Кубка Вела Баркера из Узбекистана выбил первого казахстанского боксера с ЧА-2017
Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на чемпионате Азии-2017, проходящем в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ¼ финала казахстанец Ержан Жомарт встречался с олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вела Баркера Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.
Поединок прошел за явным преимуществом именитого боксера, который уверенно довел его до победы. Таким образом, Дусматов вышел в полуфинал домашнего турнира.
Для сборной Казахстана это первая потеря на текущих соревнованиях. Позднее на ринг за путевку в полуфинал выйдут еще семь казахстанских боксеров.
Ранее путевку в полуфинал ЧА-2017 от Казахстана завоевали Василий Левит (до 91 килограмма) и Кайрат Ералиев (56).
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