Обладатель Кубка Вела Баркера из Узбекистана выбил первого казахстанского боксера с ЧА-2017

В ¼ финала казахстанец Ержан Жомарт встречался с олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вела Баркера Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.

Поединок прошел за явным преимуществом именитого боксера, который уверенно довел его до победы. Таким образом, Дусматов вышел в полуфинал домашнего турнира.

Для сборной Казахстана это первая потеря на текущих соревнованиях. Позднее на ринг за путевку в полуфинал выйдут еще семь казахстанских боксеров.

Ранее путевку в полуфинал ЧА-2017 от Казахстана завоевали Василий Левит (до 91 килограмма) и Кайрат Ералиев (56).