«У нас было запланировано большое событие — это бой между Курбановым и Мосли, но, к сожалению, это профессиональный бокс. Шейн получил травму локтя, поединок пришлось перенести, так как требовалась операция. Сейчас, по нашей информации, ему требуется повторная операция, то есть мы планировали перенести бой на сентябрь, но он будет отложен как минимум до декабря», — сказал Титов.

Ранее ТАСС сообщал, что поединок за Интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг между 21-летним Курбановым и 45-летним Мосли должен был пройти 5 мая в Екатеринбурге, затем он был перенесен на 9 сентября.

В послужном списке Курбанова 10 побед (8 нокаутом), ни одного поражения. В активе Мосли 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никагаруанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.