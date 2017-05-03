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https://sport.mail.ru/news/boxing/29626795/
3 мая 2017, 11:15 | Бокс | УНИАН

Виталий Кличко: Бой против Джошуа был лучшим в карьере Владимира

Экс-чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение брата в поединке против Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли» в минувшую субботу.

Виталий <span class=error>Кличко</span> считает что его брат выглядел великолепно даже в 41 год. Увеличить
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Виталий находился в углу ринга в качестве одного из секундантов Кличко-младшего.

«Я очень горжусь своим братом. Это был лучший бой в его карьере. К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год. Он был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно. Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет», — приводит слова Виталия Кличко Bild.

«У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято. Но, независимо от того, что решит брат, как он спланирует свое будущее, я буду всеми силами поддерживать его», — добавил Виталий Кличко.
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