Виталий Кличко: Бой против Джошуа был лучшим в карьере Владимира

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Виталий находился в углу ринга в качестве одного из секундантов Кличко-младшего.

«Я очень горжусь своим братом. Это был лучший бой в его карьере. К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год. Он был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно. Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет», — приводит слова Виталия Кличко Bild.