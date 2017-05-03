Левит победил узбекского боксера и вышел в полуфинал чемпионата Азии

В ¼ финала Левит встречался с хозяином ринга Санжаром Турсуновым. Первый раунд остался за Левитом, который действовал первым номером, а узбекский боксер — на контратаках.

Во второй трехминутке Турсунов попытался переломить ход боя, пойдя в атаку с первых секунд. В одной из таковых узбек увлекся и ударил Левита головой, за что рефери снял с него одно очко. В целом же Левит контролировал ход поединка и довел его до победы.

Напомним, чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте, и является лицензионным к чемпионату мира в Германии.