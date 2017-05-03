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https://sport.mail.ru/news/boxing/29626612/
3 мая 2017, 10:42 | Бокс | Vesti.kz

Левит победил узбекского боксера и вышел в полуфинал чемпионата Азии

Казахстанский боксер Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата Азии и получил лицензию на мировое первенство в Германию, передает корреспондент Vesti.kz.

В ¼ финала Левит встречался с хозяином ринга Санжаром Турсуновым. Первый раунд остался за Левитом, который действовал первым номером, а узбекский боксер — на контратаках.

Во второй трехминутке Турсунов попытался переломить ход боя, пойдя в атаку с первых секунд. В одной из таковых узбек увлекся и ударил Левита головой, за что рефери снял с него одно очко. В целом же Левит контролировал ход поединка и довел его до победы.

Напомним, чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте, и является лицензионным к чемпионату мира в Германии.

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