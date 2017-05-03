Ералиев первым из казахстанцев вышел в полуфинал ЧА-2017 и завоевал лицензию на ЧМ в Германию
Казахстанский боксер Кайрат Ералиев вышел в полуфинал чемпионата Азии и получил лицензию на мировой чемпионат в Германию, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец смог сломить сопротивление японского боксера Риомея Танаку. Причем в третьем раунде с японского боксера было снято очко за запрещенный удар. Таким образом, Ералиев одержал победу по очкам и стал первым казахстанцем в полуфинале ЧА-2017.
Его соперник по полуфиналу определится в паре Гаурав Бидхури (Индия) — Жей Вей Жан (Китай). Другую полуфинальную пару составили Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) и Ен Хун Хан (Корея). Бои ½ финала пройдут 5 мая.
Напомним, чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте и является лицензионным к чемпионату мира в Германии.
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