Екатеринбуржцев ждет зрелищный боксерский турнир

5 мая 2017 года в столице Урала во Дворце игровых видов спорта пройдет Международный турнир по боксу и ММА «День Победы-72», приуроченный к очередной годовщине Великой Победы. Спортсмены мирового уровня проведут 10 поединков, в том числе 7 титульных, сообщили «Уралинформбюро» в «РМК Боксинг Промоушенс».

Главным боем вечера станет противостояние чемпиона мира среди молодежи Магомеда Курбанова из Екатеринбурга и Вирджилиуса Стапулиониса из Литвы. В 10-раундовом противостоянии они оспорят титул чемпиона WBO Inter-Continental.

Екатеринбуржец одержал победу во всех 10 профессиональных боях (в 8 из них нокаутом). В активе его оппонента 32 поединка, в 27 из которых он победил (19 нокаутом), в 4 уступил, еще 1 бой завершился вничью.

Также на ринг выйдет звезда смешанных единоборств из уральской столицы Иван Штырков. Он не проиграл ни одного из 9 боев, отправив 7 соперников в нокаут. Ему будет противостоять участник чемпионата UFC Фил Де Фрайс из Великобритании. На его счету 12 побед в профессиональных боях, 11 из них он завершил досрочно.

4 мая в 13.00 все участники турнира пройдут взвешивание в стенах «Пассажа».

Стоит отметить, что в преддверии соревнований спортсмены вместе с сотрудниками администрации губернатора Свердловской области дали бой грязи. 29 апреля они приняли участие в екатеринбургском субботнике и привели в порядок территорию возле Госпиталя для ветеранов войн на улице Соболева, 2.

В тот же день Магомед Курбанов провел свой первый боксерский турнир для детей 12−15 лет «Черный лев». Его участникам стали 64 подростка из уральской столицы, Арамиля, Березовского и Верхней Пышмы. Все они получили призы — кубки, грамоты, медали. «Такое количество детей, приехавших к нам, говорит о том, что интерес к боксу в Екатеринбурге и области очень высок», — отметил спортсмен.

Исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушенс» Алексей Титов считает, что детские турниры должны проводиться как можно чаще: «Именно на них у ребят появляется первый боевой опыт, который понадобится им в будущем для развития себя в качестве высококлассных боксеров. Такие мероприятия закаляют воинский дух молодых ребят, что также необходимо для подрастающего поколения».

В начале июня «Черный лев», приуроченный к Дню защиты детей, и соберет участников со всего Уральского федерального округа.